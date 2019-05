Dozza: si scaglia contro comandante e agenti, parapiglia in carcere

Il Comandante di Reparto Dott. Roberto Di Caterino e 3 agenti sono stati aggrediti ieri al carcere della Dozza. Lo rendono noto i sindacati dei penitenziari,

Un uomo di origini camerunensi, appena arrestato, si sarebbe rifiutato di eseguire sia l’immatricolazione oltre che la visita

di primo ingresso, così era intervenuto il Comandante di Reparto, quando l’aggressore "senza nessun motivo iniziava a sferrare pugni e calci verso il Comandante e tre dei suoi uomini”, si legge nella nota della Uil Penitenziari.“Nell’esprimere solidarietà al Comandante e ai suoi uomini vittime della suddetta aggressione” – scrive il segretario Domenico Maldarizzi – “non possiamo

che ripetere il monito rivolto ai Superiori Uffici affinché si trovi il modo di arginare le continue aggressioni subite dagli uomini in divisa, prima che si verifichi qualcosa di irreparabile”.

“Il ministro Bonafede – chiosa il sindacalista - faccia allora in modo, per esempio, che l’inasprimento delle pene non riguardi solo chi si scaglia contro le forze dell’ordine nelle manifestazioni di piazza, ma si batta e pretenda l’introduzione di un nuovo reato

– o almeno di un aggravante che aumenti il minimo edittale – per chi commettearebbe violenze ai danni degli operatori della sicurezza trovandosi in stato di detenzione”.

A fine aprile due agenti avevano riportato un trauma cranico e altri sette erano stati refertati all'ospedale, dopo un'aggressione. In quell'occasione fu necessario evacuare il reparto.