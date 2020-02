Carecere Dozza al collasso: quasi il doppio dei detenuti

Ancora segnalazioni sulla condizione di "grave sovraffollamento venutasi a creare ancora una volta" al carcere della Dozza. L'ennesima denuncia parte di Salvatore Bianco di CGIL FP in una lettera inviata al direttore dell'istituto e agli organi competenti: "Ci risulta che, nelle ultime settimane, il numero dei detenuti abbia raggiunto una cifra molto vicina alle 900 presenze, a fronte di una capienza regolamentare di 492". La situazione riguarderebbe anche le sezioni femminili, dove sono presenti 82 detenute" di cui diverse hanno problemi di natura psichiatrica", fa sapere il sindacato.

"Tale situazione risulta particolarmente grave, ed influisce molto negativamente nella gestione quotidiana, soprattutto di alcune sezioni detentive, in particolare sembra che il Reparto Infermeria sia al limite del collasso, specie per la presenza da diverso tempo di detenuti particolarmente problematici che quotidianamente mettono in seria difficoltà il personale che vi presta servizio - continua FP CGIL - oltretutto vi sono detenuti che, terminato il periodo di prima accoglienza, dovrebbero essere allocati nei rispettivi reparti, ma che per carenza di posti disponibili permangono nel Reparto infermeria per diverse settimane. E' proprio la congestione delle sezioni giudiziarie che finiscono spesso per diventare teatro di eventi critici dovuti alla convivenza forzata di soggetti di difficile gestione", una condizione che "mette a rischio sia la sicurezza degli Agenti di Polizia penitenziaria che della stessa popolazione detenuta" quindi si chiede "un immediato intervento da parte del Provveditore, al fine di assicurare migliori condizioni lavorative per il personale di Polizia Penitenziaria e di vivibilità per la popolazione detenuta".