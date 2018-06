Carcere, il sindacato denuncia: 'Blatte e altri insetti in Infermeria, serve disinfestazione'

Il sindacato degli agenti penitenziari Sinappe torna a chiedere provvedimenti di igiene presso alcune sezione del carcere della Dozza. In particolare, questa volta il sindacato lamenta "l'eccessiva presenza di blatte giganti e d’insetti (zanzare, vespe, mosce, ecc.) in tutto l'Istituto, ma in particolare presso la sezione detentiva ‘Infermeria/Nuovi giunti’, ove le condizioni lavorative starebbero diventando assai improbe". Nel chiedere la disinfezione professionale dei locali, il Sinappe cita anche casi di 'presunta pediculosi', ovvero pidocchi, relativi sempre alla sezione dell'Infermeria.