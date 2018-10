Carcere Dozza: scarafaggi e crolli al campo sportivo, la denuncia della Penitenziaria

Ancora una denuncia da parte del personale di Polizia penitenziaria dell'Unutà operativa 'Penale' del carcere della Dozza: "Condizioni di vetustà e di abbandono in cui versano, da più anni, sia le sezioni detentive, che si presentano sporche, con la vernice scrostrata e, più che spesso, con la presenza di scarfaggi, che del campo sportivo detenuti, spazio verde, dove l'utenza fruisce delle ore d'aria".

Lo scrive in una lettera indirizzata alle istituzioni preposte l'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria - Alisappe -: "Con riferimento al campo sportivo, che i protrarsi dell'incuria e della mancata manutenzione straordinaria del muro esterno - si legge - è stato, ed è tuttora, motivo di plurimi crolli di grossi massi di cemento armato che, solo per mera fortuna, non si sono verificati nel momento in cui i detenuti fruivano delle ore d'aria. Tali condizioni allarmano la scrivente O.S. che per altro, di recente, è già intervenuta a livello regionale".