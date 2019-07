Carcere minorile ancora senza comandante, Cgil: 'Disinteresse dei vertici'

I comandanti provvisori al carcere minorile del Pratello si avvicendano, ma non si ha notizia per ora di un sostituto fisso: "Si è arrivati anche alla scadenza del distacco dell’ultimo Comandante provvisorio, assegnato presso la citata sede, senza che questa Amministrazione abbia trovato le soluzioni richieste necessarie a stabilizzare la situazione", scrive in una lettera indirizzata agli organi competenti FP CGIL che ritiene "la situazione descritta paradossale e sintomatica di un malessere cronico in cui versa la Giustizia Minorile; ci si trova ormai di fronte ad uno stato di quasi totale immobilismo e l’Amministrazione sembra del tutto incapace di trovare soluzioni alle varie problematiche, come la più volte segnalata assenza di altri sottufficiali presso la struttura in questione. Carenza che non è stata colmata neanche con le ultime assegnazioni di ispettori dell’ultimo corso, visto che nessuno di questi neo-ispettori è stato assegnato alla giustizia minorile".

Per il sindacato "appare drammatica la situazione relativa al personale in dotazione all’Istituto in oggetto, dove anche quest’anno, il personale è costretto ad espletare turni di servizio su otto ore giornaliere ed a sopperire anche alle ulteriori carenze dovute agli ulteriori distacchi effettuati da codesto Dipartimento, situazione che palesa, almeno di fatto, un disinteresse dei vertici nei confronti della struttura in parola" visto che "a queste sollecitazioni codesta Amministrazione sembra continuare a voler rimanere sorda non fornendo alcun cenno di riscontro, nonostante le preoccupazioni palesate dalla scrivente ed altre sigle sindacali, con le conseguenti notevoli difficoltà e stress per il personale in servizio".

Il sindacato quindi annuncia iniziative di protesta "al fine di elevare il livello di attenzione verso le problematiche sopra descritte, prima tra tutte l’assegnazione di un Comandante titolare in maniera definitiva presso l’Istituto in questione. A tal proposito vogliamo ricordare che, proprio sull’importanza ed il fondamentale contributo che la figura del Comandante può dare alle trattative relative all’organizzazione del lavoro in loco, si è arrestata la trattativa a livello locale, pertanto questa O.S. preannuncia, sicuramente non in solitudine, l’interruzione delle trattative qualora codesta Amministrazione Centrale non porrà rimedio alla situazione descritta - e la missiva si conclude - comunque non rassegnati a questa inerzia e nell’attesa di un invocato riscontro, porgiamo distinti saluti".