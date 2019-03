Carcere minorile del Pratello: emergenza sovraffollamento dietro l'angolo

Aumenta il numero degli ospiti presso l'Istituto minorile del Pratello, che sarebbe già oltre la capienza, e non sono da escludersi imminenti ulteriori possibili ingressi.

E' l'allarme lanciato da FP CGIL Bologna; "Il rischio è quello di una vera e propria emergenza di sovraffollamento - afferma Bianco di FP CGIL - che potrebbe determinare ulteriori difficoltà di gestione dei minori, peraltro in alloggiamenti di vera e propria fortuna".

Il sindacato incalza: "Non possiamo esimerci dal rilevare una certa inerzia da parte del Dipartimento a fronte delle reiterate richieste di allontanamento motivato di alcuni detenuti da parte della Direzione dell'Istituto. Così come dobbiamo rilevare che non basta l'assegnazione dell'ennesimo Comandante provvisorio per garantire la funzionalità di un servizio così delicato. Occorre - continua Bianco - il supporto di sottufficiali e personale impiegato in un numero adeguato."

Permane, come più volte segnalato, il problema della carenza di personale. "Altra situazione che potrebbe innescare dinamiche molto difficili da gestire da parte del personale - sottolinea Bianco - è la presenza di detenuti con una età anagrafica che arriva ai 25 anni e la loro forzata convivenza con detenuti minorenni. La perenne carenza di personale infatti, non consente di utilizzare il secondo piano dell'istituto e quindi di diversificare i percorsi e l'allocazione".

"Chiediamo misure urgenti da parte di codesto Dipartimento che diano soluzione alle criticità in essere anche attraverso l'assegnazione di personale in supporto a quello attualmente in organico - chiude Bianco - e rimaniamo in attesa di chiarimenti circa i provvedimenti di distacco di dipendenti presso altre sedi, e come intende fare fronte alla carenza di sottufficiali."