Strappati denuti alla morte al carcere della Dozza

Ieri notte un detenuto italiano del circuito AS ha tentato di togliersi la vita questa notte nel carcere di Bologna. “Il detenuto si è procurato dei tagli ad un’avambraccio rimanendo a letto sotto le coperte, solo grazie alla prontezza di riflessi e la grande professionalità di un Agente di Polizia Penitenziaria che ha notato del sangue sul pavimento ed ha allertato tutti, si è riusciti a strapparlo alla morte.” Due giorni fa un tentato suicidio di un detenuto extracomunitario al reparto penale della Dozza. Lo riferisce la Cgil Fp che elogia l'operato del personale intervenuto prontamente in salvataggio del detenuto. Non si conoscono i motivi del gesto, ma il detenuto non sembra nuovo a gesti simili messi in atto anche in passato. Nonostante la carenza di organico di cui soffre l'Istituto, la prontezza del personale in servizio ha permesso di scongiurare che accadesse il peggio. La Cgil Fp ha più volte richiesto l'aumento di organico presso la casa circondariale bolognese. Il tutto è avvenuto la notte passata intorno alle 01.30. Il detenuto ha tentato di impiccarsi all'interno del bagno della cella. Con preghiera di pubblicazione