Evade dal carcere del Pratello: ricercato 20enne

Ha scavalcato il muro di cinta dell'area parcheggio ed è evaso dal carcere minorile del Pratello. E' accaduto intorno alle 16.30 di oggi. Lo rende noto il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria - Sinappe.

La nota è stata diramata a tutte le forz dell'ordine. Il giovane, cittadino serbo di 20 anni (e non di 17 come si era appreso), nato in Germania, era stato arrestato per reati contro il patrimonio. Sul posto la Polizia Penitenziaria.

Da tempo sindacati e lavoratori lamentano carenza del personale, carico di lavoro, mancanza di risorse: "Sono 20 anni che non si fanno concorsi per incrementare gli assistenti sociali che si occupano di minorenni che commettono reati, non vengono rimpiazzate le persone che vanno in pensione o sostituite quelle che vanno in maternità", hanno detto gli operatori durante uno sciopero.