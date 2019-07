Carcere Pratello, è caos ferie per la Polpen: 'Cronica e grave carenza di personale'

Anche quest’anno il personale di Polizia Penitenziaria in servizio al carcere minorile del Pratello non potrà fruire delle proprie ferie estive su tre turni, ma bensì su quattro e soprattutto "espletando turni di servizio su otto ore giornaliere". Lo rende noto Salvatore Bianco, sindacalista Fp Cgil che ha inviato una lettera agli organi competenti e ai vertici del Dipartimento Giustizia Minorile a Roma.

A comunicarlo alle parti sociali è stato il Direttore dell’Istituto: "Il servizio del personale, dovrebbe essere previsto su tre quadranti, solamente in periodi di particolare emergenza, mentre presso l’Istituto in questione detta programmazione è la norma, a causa della oramai cronica grave carenza di personale in dotazione" ma continua Bianco "purtroppo a queste sollecitazioni codesta Amministrazione sembra continuare a voler rimanere sorda e non fornisce alcune cenno di riscontro, anzi apprendiamo con stupore che, dai primi giorni del mese di giugno, altre due unità di Polizia Penitenziaria sono state distaccate presso altre sedi, aggiungendosi alle altre unità distaccate nel tempo e mai sostituite".

CGIL quindi è "molto preoccupata per la situazione sopra descritta che, oltre a mettere in notevole difficoltà e di conseguenza stressare il personale in servizio, crea il concreto rischio che alla lunga lo stesso non possa garantire di svolgere i propri compiti con la dovuta concentrazione e attenzione nei confronti della popolazione detenuta minore di cui ha la custodia, il tutto naturalmente in barba agli accordi decentrati sul piano ferie estivo dell’Istituto in questione, sulla carta tutt’ora vigenti" e "se a tale situazione aggiungiamo l’ormai quasi certo ennesimo avvicendamento del Comandante di Reparto e l’assenza di figure intermedie di altri sottufficiali, la situazione a nostro parere diventa veramente allarmante, per tale motivo chiediamo interventi immediati da parte di codesto Dipartimento volti a sanare la situazione venutasi a creare ed a garantire al personale dell’Istituto di poter lavorare con serenità anche durante questo torrido periodo estivo" conclude Bianco.