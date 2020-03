Musei e teatri, la "Card Cultura" la regala il comune: oggi una nuova distribuzione

Un successo la ditribuzione gratuita della Card Cultura cominciata ieri: file lunghe davanti ai luoghi di cultura per ritirare la tessera che offre sconti e vantaggi per andare a teatro, al cinema, nei musei. L'iniziativa, annunciata qualche giorno fa da Matteo Lepore, prosegue anche oggi: "Serve a dare una mano al settore cultura dopo lo stop forzato - aveva spiegato l'assessore - e tutte le attività a Bologna ripartiranno non appena le ordinanze sul Coronavirus lo permetteranno, come è giusto che sia".

La distribuzione della 'Card Cultura' in Cineteca prosegue oggi dalle 15.30 alle 18.30, in questi luoghi:

1. Museo Archeologico – via dell’Archiginnasio 2 – sabato e domenica 15.30-18.30

2. MAMbo – via Don Minzoni 14 – sabato e domenica 15.30-18.30

3. Arena del Sole – via Indipendenza 44 – sabato e domenica 15.30-18.30

4. Cineteca di Bologna – via Azzo Gardino 65 – sabato 10.00-14.00 e domenica 15.30-18.30

5. Foyer Teatro Comunale – Piazza Verdi, domenica 10.30-12.30

6. Museo della Musica – Strada Maggiore 34 - sabato e domenica 15.30-18.30

7. Museo Medievale – via Manzoni 4 - sabato e domenica 15.30-18.30

8. Museo del Patrimonio Industriale – via della Beverara 123 - sabato e domenica 15.30-18.30

9. Museo del Risorgimento – Piazza Carducci 5 - sabato e domenica 15.30-18.30