Trasporto pubblico, arriva la card unica per viaggiare su treni e bus

Si potrà viaggiare con un'unica tessera su Trenitalia, sui trenini locali dell'Emilia-Romagna e sui bus urbani di tutte le città capolugo della regione, ma anche di Imola, Faenza e Carpi.

E' la carta "Unica Emilia-Romagna", disponibile da oggi 16 aprile: dentro la card potranno essere caricati tutti gli abbonamenti regionali e sovraregionali ai treni, oltre che gli abbonamenti intermodali MIMuovo e MiMuovoCity+.

In futuro sarà possibile caricare anche i biglietti di corsa semplice di Trenitalia, di altri operatori ed eventuali abbonamenti a bike sharing. Le ricariche potranno essere eseguite nelle normali biglietterie o online sui sito di Trenitalia. In questo modo i viaggiatori, potranno uscire da casa e "arrivare a destinazione usando un unico supporto", come sottolinea l'ad di Trenitalia Orazio Iacono. La card, gratuita e valida per 5 anni, è già stata distribuita in Veneto, Piemonte e Toscana.

"Non abbiamo risolto tutti i problemi, i pendolari ce lo ricordano tutti i giorni, ma c'e' stato un salto di qualità", rivendica l'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, durante la presentazione della carta.

Per Federconsumatori si tratta di "una risposta concreta alle aspettative degli utenti", ma "la massima attenzione andrà riposta nelle scelte tariffarie che per Federconsumatori devono essere funzionali a sostenere le scelte degli utenti a favore di una mobilità maggiormente sostenibile. Scelte annunciate ogni volta dagli amministratori che si scontrano con la pratica quotidiana di tariffe poco attraenti, come avviene nelle maggiori aree urbane o nei collegamenti di

nuova istituzione come F.I.CO o il nascente Poeple Mover", assicura l'associazione.