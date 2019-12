Feste natalizie: agenda fitta per il Cardinale Zuppi

Agenda fitta per il S. E. il Card. Matteo Zuppi che martedì 24 dicembre, alle ore 21.30, sarà nel Piano Hall della Stazione ferroviaria “Alta Velocità”.

Alle ore 23 presiederà la Messa della Vigilia di Natale nella Cattedrale di San Pietro, in via dell’Indipendenza, 7.

Mercoledì 25 dicembre, alle ore 10 nella sarà alla Casa circondariale “Dozza”, in via del Gomito, 2, e alle ore 17.30 nella Cattedrale di San Pietro celebrerà la solenne Messa episcopale del Giorno di Natale, trasmessa in diretta da E’TV-Rete7 sul canale 10.

Ggiovedì 26 dicembre, alle ore 9.30 nella Cattedrale di San Pietro, celebrerà la Messa con i diaconi permanenti nella festa del loro Patrono.