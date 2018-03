Caregiver: un appuntamento per approfondire la figura del caregiver familiare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La legge 2015 / 2017 co. 254. S dice che “si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di un familiare.” In un seminario verranno presentate tutte le novità sui permessi al lavoro, sui congedi, sulle risorse economiche stanziate a livello territoriale e nazionale, e sulle proposte di legge in merito alla tutela dei familiari che ricoprono il ruolo di caregiver. Non solo: durante il seminario, verrà distribuita una guida essenziale - gratuita - redatta dalla Prof.ssa Alessandra Servidori – Presidente Nazionale TutteperItalia e Cd Ceslar - per chi assiste un familiare e desidera informarsi maggiormente su tutele e diritti. Durante il seminario interverranno la Senatrice Laura Bignami, il Prof. Giuseppe Pellacani, Presidente Ceslar; la Prof.ssa Alessandra Servidori; la Dott.ssa Barbara Maiani, Presidente Ass. Giovani Consulenti del Lavoro di Modena e Direttore Risorse Umane di Arkigest; con il contributo di Francesco Comellini. Per informazioni, o per confermare la propria presenza, basterà scrivere una mail a marketing@arkigest.it, o telefonare allo 055229142.