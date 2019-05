Bologna respinge Forza Nuova: cariche al corteo antifascista\VIDEO

Oltre mille gli attivisti in piazza Maggiore contro la presenza di Forza Nuova in città. Dopo il concentramento in piazza, il corteo è partito verso piazza Galvani, dove poi, dopo le 19, è arrivato Roberto Fiore, atteso da una ventina di fascisti al grido di "Boia chi molla".

In via dell'Archiginnasio, la polizia, schierata in tenuta antisommossa, ha caricato violentemente il corteo non appena si è avvicinato alle griglie di contenimento.