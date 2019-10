Morte operaio Poligrafici Editoriale, proclamato sciopero: "Far luce sull'accaduto"

Sciopero proclamato nella tarda serata di ieri dai sindacati dei lavoratori dei centri stampa della Poligrafici editoriale di Bologna e Firenze, la casa editrice del Il Resto del Carlino, dopo la morte di un operaio 61enne, addetto al servizio al centro stampa bolognese. Mercoledì scorso il lavoratore si era ferito seriamente a una mano, finita in un macchinario. Le sue condizioni si sono aggravate in ospedale, per complicanze cardiache, dopo due interventi a cui è stato sottoposto per la ricostruzione dell'arto. Ieri il decesso dell'uomo, che era ricoverato all'ospedale di Modena.

Sindacati: “Far luce sull’accaduto e per la sicurezza dei lavoratori”

“E’ un fatto gravissimo, ci riserveremo oltre allo sciopero di intraprendere tutte le iniziative necessarie per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente e la messa in sicurezza di tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati nell’azienda”. E’ il primo commento del Coordinamento delle Rsu del gruppo Monrif (Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) a seguito del decesso, che aggiunge : "il Coordinamento unitario delle Rsu, affiancato anche dalla Slc-Cgil di Bologna, ha proclamato uno sciopero immediato nella tarda serata di ieri, bloccando quindi l’uscita dei giornali di tutto il gruppo che oggi non saranno in edicola. Nella mattinata di oggi, inoltre, il Coordinamento si riunirà per stabilire i passi successivi."