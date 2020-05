Tre tonnellate di carne non in regola, maxi sequestro dei Nas

Era venduta come mix di pollo e tacchino, ma un esame del Dna su un campione della partita ha dimostrato che quella carne era solo di pollo. una differenza che potrebbe sembrare trascurabile ma così non è per la normativa, che ha denunciato un titolare 45enne di un negozio di rivendita alimentare per frode in commercio, sequestrando tre tonnellate di kebab.

Gli accertamenti son stati condotti dai Nas di Bologna. Sempre a Bolgona, facendo seguito a un’altra analisi di mancata congruità sulla tipologia di carne presente in kebab congelato rispetto al dichiarato, ha sequestrato 7 quintali di carne, commercializzata presso una ditta specializzata in alimenti etnici. Il valore dei prodotti in sequestro si aggira sui 30mila euro. Elevate, inoltre, sanzioni, per violazioni amministrative a 3 titolari di esercizi di ristorazione etnica di Bologna, Rimini e Forlimpopoli per complessivi 8500 euro.