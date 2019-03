Bimbo morto a Carnevale, l'omelìa dell'Archivescovo nella messa delle Ceneri | VIDEO

Il pensiero dell’arcivescovo Matteo Zuppi durante l’omelia, quando ancora non si sapeva della morte del piccolo Gianlorenzo. “Come non pensare stasera al piccolo bambino che lotta per la vita, e che accompagniamo con la nostra intercessione, vittima dell’incidente che ha trasformato in tragedia la tradizionale festa di Carnevale.

Ci stringiamo con tanto affetto e tenerezza alla sua famiglia e a tutta la sua comunità parrocchiale, chiediamo per lui e per tutti luce e protezione, uniti nel dolore che lascia sgomenti e increduli, inaccettabile per chiunque, ancora di più per un piccolo come lui”.