Carnevale Bologna, morto il bimbo caduto dal carro

Il piccolo è morto. Non ce la ha fatta il bambino di due anni e mezzo, caduto e investito dal carro di carnevale di martedì grasso, durante la sfilata del pomeriggio de Il carnevale dei bambini, evento organizzato dalla Curia. Il suo corpo ha smesso di lottare alle 16 di questo pomeriggio all'ospedale Maggiore di Bologna.

Gianlorenzo Manchisi, questo il nome del bimbo, era nel reparto Rianimazione dell'ospedale Maggiore da quando è stato ricoverato dopo la rovinosa caduta dal palco del carro sul quale stava in compagnia della mamma. Una notte di angoscia, terminata in tragedia questo pomeriggio dopo gli ultimi esami che non lasciavano spazio a speranze.

Straziata la famiglia del piccolo, che ha visto un pomeriggio di festa trasformarsi in tragedia. Ora molto probabilmente cambierà anche l'ipotesi di reato dell'inchiesta aperta dalla Procura, che attualmente ha un fascicolo aperto a carico di ignoti per lesioni, capo di accusa che sarà di omicidio colposo.

L’Arcivescovo Matteo Zuppi, che aveva celebrato la messa delle Ceneri proprio nelle ore in cui il bimbo stava per spirare, in una nota esprime "profonda, umana vicinanza alla famiglia e al suo dolore, in comunione con la comunità parrocchiale di appartenenza".

Chiede riserbo la famiglia di Gianlorenzo, per mezzo dell'avvocato Paolo Nicastro, chiedendo ai media di "lasciare vivere senza interferenze mediatiche il proprio dolore".

Cordoglio anche da parte del sindaco Merola: "Ci sono tragedie che ci mettono in silenzio. Per questo, con poche parole, esprimo il mio più sentito cordoglio a nome di tutta la città alla famiglia del bimbo coinvolto nell'incidente durante il Carnevale. Da rappresentante di questa comunità ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che si sono prodigati per lui".

Anche la comunità islamica di Bologna espirme le sue condolianze: "Speravamo che il piccolo Gian Lorenzo ce la facesse, ma è andata diversamente, purtroppo. Tutta la comunità islamica di Bologna si stringe alla famiglia e le esprime le sue più sincere condoglianze".