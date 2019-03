Maschere e costumi non in regola: la Finanza sequestra 60mila prodotti di Carnevale

Nel mese di febbraio e nei primi giorni di marzo, nel corso di una dozzina di controlli eseguiti su tutto il territorio metropolitano, la Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre 60mila articoli contraffatti o non sicuri tra cui maschere, costumi, giocattoli e oggetti di bigiotteria.

Tra questi 10mila prodotti sono quelli risultati non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo, in quanto non adeguati agli standard di sicurezza e quindi ritirati dal mercato, poichè risultati privi dei contenuti minimi delle informazioni per il consumatore finale. La quasi totalità degli articoli era destinata ai bambini. Undici, le persone segnalate, per violazioni amministrative, alla locale Camera di Commercio, mentre un soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.