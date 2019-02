Parata di Carnevale alla Montagnola: laboratori, truccabimbi e premio alla maschera più bella

Domenica 3 marzo, dalle ore 15.00, prende il via il Carnevale della Montagnola: laboratori creativi e una grande parata autocostruita dedicata alle bambine e ai bambini e una serata in maschera pensata i più grandi. L’evento è inserito all’interno del festival “Assedio!”, nato dalla collaborazione del Gruppo Montagnola – costituito da Arci Bologna e Antoniano onlus – Checkpoint Charly e Binario 69 con la volontà di riunire alcune delle realtà artistiche e culturali bolognesi “fuori porta” per costruire insieme una rassegna di workshop, laboratori, concerti ed eventi nel Parco.

A partire dalle 15.00, l’ex casa del custode, la tensostruttura e l’area antistante ospitano i laboratori creativi a cura di Checkpoint Charly, Banda Riciclante e Associazione Labù, per permettere a tutte e tutti di costruire maschere, bandiere e stendardi.

Alle 17.00 è prevista la partenza della Parata di Carnevale insieme alle tante realtà che hanno aderito all’iniziativa: i piccoli musicisti della Scuola Senzaspine del Mercato Sonato, la compagnia di ballo Sambaradàn, la banda Corretto Samba e i partecipanti al corso di Danza Africana di Cantieri Meticci.

Dalle 18.30 la festa si sposta in tensostruttura con i ballerini di Danza l’Africa, la premiazione della maschera più bella e la gara dei mini-carri. A seguire, il live della Bolognina Roots Family, alle ore 21.00 e il dj set Binario X a cura di Binario 69, alle ore 23.00.

Durante la giornata, nei pressi della tensostruttura, sono attivi 5 punti ristoro e, presso l’info point, è possibile richiedere il materiale informativo sulle prossime iniziative di “Assedio!” che prosegue lungo i mesi di marzo e aprile con laboratoriali dedicati ai più piccoli, workshop, seminari, attività artistiche e culturali, eventi, concerti e dj set.

Un Carnevale, quello di “Assedio”, che vuole essere un inno alla creatività, al costruire e inventare insieme, a sovvertire gli immaginari guerreschi con un “assedio” di armate giocose e colorate che vedono nelle loro fila schiere di bambine e bambini, famiglie, musicisti, danzatori, attori e artisti di ogni genere.

IL PROGRAMMA

15.00 Apertura e inizio attività

Postazione di serigrafia con Checkpoint Charly e Meninji

Laboratorio di maschere con Pietro Antolini

Laboratorio di riciclo con Banda Riciclante

Truccabimbi con Labù

Esibizioni by Danza L’Africa



16.00 Scuola di Musica Senzaspine

17.00 Inizio della Parata di Carnevale

Con la partecipazione di tutte le persone che hanno aderito ai laboratori di “Assedio!”, dei piccoli musicisti della Scuola Senzaspine del Mercato Sonato, della compagnia di ballo Sambaradàn, della banda Corretto Samba e dei partecipanti al corso di Danza Africana di Cantieri Meticci.

18.30 Aperitivo

Spettacolo Danza L’Africa

Premiazione della maschera più bella

Gara di mini-carri



21.00 Festa in maschera presso la tensostruttura

Fino alle 23.00 Concerto della Bolognina Roots Family

Fino all’ 1.00 Dj set Binario X di Binario69