Carnevale dei bambini, la sfilata dei carri in piazza Maggiore | VIDEO

Carnevale dei Bambini: 18 carri sul tragitto «delle tre piazze» di Bologna

„67° edizione del Carnevale dei bambinipromosso dal Comitato per le manifestazioni petroniane animato dalla diocesi, che si terrà domenica 3 e martedì 5.

I 18 carri percorreranno il tragitto «delle tre piazze»: da piazza VIII Agosto (partenza alle 14.30) lungo via Indipendenza, in piazza Nettuno con arrivo in Piazza Maggiore intorno alle 15. Qui, domenica, saranno accolti dall’arcivescovo Matteo Zuppi e altre autorità cittadine e Balanzone (Alessandro Mandrioli) leggerà la sua «tiritera» sullo stato della città.

I temi dei carri saranno legati al mondo dell’infanzia.

