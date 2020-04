Coronavirus, corsi online gratuiti per imparare a fare il gelato | VIDEO

Corsi online per imparare l'arte della gelateria e, magari, iniziare a pensare anche ad un nuovo futuro lavorativo, una volta terminata l'emergenza Coronavirus. Sono quelli messi a disposizione, gratuitamente, dalla Carpigiani Gelato University, la scuola di gelateria internazionale, fondata da Carpigiani, azienda di Anzola dell'Emilia (Bologna) specializzata nella produzione di macchine per gelato.

Come annuncia l'azienda, che dal 2003 ha aperto 20 campus della scuola in 19 Paesi diversi, l'obiettivo è mettere "a disposizione il know-how dei suoi maestri gelatieri per un nuovo e arricchito catalogo di corsi online non dimenticando che come tutte le arti culinarie, la gelateria si impara sperimentando ogni giorno in laboratorio".

Ci sono corsi sia per principianti che professionisti. Chi vuole iniziare ad avvicinarsi al mondo della gelateria può seguire la serie 'E-taste', disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo). Si tratta di cinque lezioni da un'ora e mezza con un workbook scaricabile riassuntivo.

"Sono migliaia gli ex studenti che hanno cambiato la loro vita con il gelato e il mercato offre ancora molte opportunità di business - spiega Kaori Ito, direttrice della Carpigiani Gelato University - grazie alla tecnologia riusciamo ad avvicinarci a chi non ha ancora compiuto il passo, ma ha una grande passione per la gelateria e la cucina".

I professionisti invece possono scegliere tra 'Home Delivery Solution', oggi più che mai attuale, per attivare il servizio di consegna a domicilio; oppure corsi avanzati come il 'Gelato per il intolleranti al lattosio' o il 'Gelato con bevande alcoliche'. Tutte le lezioni sono disponibili nella sezione 'Corsi online' del sito. (Dire)