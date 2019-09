Rifiuti, tornano i cassonetti in centro: "Passaggio lento, tutti avranno tempo di adeguarsi"

Una card e una app per aprire i nuovi cassonetti della raccolta indifferenziata che sbarcheranno a breve (un ritorno gradito per i cittadini, soprattutto in questa modalità smart e tecnologica) anche in centro storico. Finisce qui, come spiegato nella sede del quartiere Santo Stefano della presidente Rosa Amorevole e dell'Assessore Alberto Aitini, l'era della raccolta porta a porta dei sacchi neri, mentre resta quella della carta e della plastica.

«I cittadini potranno abituarsi poco a poco a questo cambiamento, accompagnati da una massiccia informazione che va dai pieghevoli agli incontri pubblici, supportata da punti formativi e da tanti comitati - spiega Rosa Amorevole sintetizzando i nuovi strumenti a disposizione della città - grazie alla tecnologia potremo contare su cassonetti che dialogano con Hera e che comunicano quando è ora di essere svuotati e grazie al controllo di alcuni addetti riusciremo a sanzionare chi abbandona i rifiuti dove non deve, autofinanziando il sistema».

Le Carte Smeraldo vengono consegnate direttamente a casa. Con quale sistema e da chi? «Sono degli addetti riconoscibili grazie a una pettorina e al nome abbinato a un numero ben visibili. Non possono entrare nelle case e la consegna avverrà senza oltrepassare la soglia, neppure per un caffè o un bicchiere d'acqua. Se i cittadini hanno dei dubbi sul personale basta che facciano una chiamata per un controllo». La consegna a domicilio della Carta Smeraldo ai 47.000 utenti del centro storico comincerà lunedì 9 settembre: un informatore incaricato da Hera si recherà a casa di ogni intestatario della Tari per consegnare le due copie personali della Carta Smeraldo, il codice per attivare l’app su Il Rifiutologo e un opuscolo informativo.

Se il cittadino vuole verificare che si tratti davvero di una persona incaricata da Hera, può chiamare in tempo reale il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). L’arrivo degli informatori sarà preceduto dall’affissione di un avviso in ogni condominio. Gli informatori passeranno tre volte e, se non trovano nessuno, lasceranno un avviso nella buchetta della posta: la Carta Smeraldo potrà a quel punto essere ritirata all’Ecosportello aperto dal 30 settembre 2019 all’11 gennaio 2020 all’URP di Piazza Maggiore 6, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13. La Carta Smeraldo può essere consegnata solo all’intestatario della Tari oppure a un familiare o convivente residente nella stessa abitazione. È possibile però delegare un’altra persona a ritirarla sia al momento dell’arrivo dell’informatore a casa, sia in un secondo momento all’Ecosportello. Per questo agli utenti domestici e non domestici del centro storico arriverà a partire dalla seconda metà di agosto una lettera nella buchetta della posta con le informazioni principali sulla consegna della Carta Smeraldo e i moduli per il ritiro da parte di familiari e residenti conviventi oppure persone diverse, per esempio un vicino di casa.

Gli incontri pubblici per informarsi. Dopo il primo incontro pubblico, avvenuto il 3 settembre nella sala “Marco Biagi” di via Santo Stefano, sarà il turno sala consiliare di via dello Scalo giovedì 5 settembre, il 24 settembre alle 18.30 nella Sala Cenerini di via Pietralata e martedì 22 ottobre di nuovo nella sala “Marco Biagi” di via Santo Stefano.

Da dicembre, oltre che con la Carta Smeraldo, il cassonetto si potrà aprire anche con lo smartphone utilizzando l’app gratuita Il Rifiutologo. Tutte le informazioni sulla consegna della Carta Smeraldo sono contenute in una lettera che verrà recapitata a tutti i residenti del centro storico a partire dalla seconda metà di agosto. La Carta Smeraldo sarà consegnata progressivamente a tutti gli intestatari della Tari del Comune di Bologna: al momento serve solo per aprire il cassonetto dell’indifferenziata e non comporta alcuna variazione della Tari. In futuro, come previsto dalla legge regionale, permetterà di calcolare la Tari anche sulla base della reale produzione di rifiuti indifferenziati, garantendo così maggiore equità. L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e salvaguardare l’ambiente. La decisione di introdurre i cassonetti nel centro storico e superare così la raccolta indifferenziata porta a porta con l’esposizione dei sacchi, viene incontro alle esigenze dei residenti e risponde alla volontà di rendere ancora più bello il cuore della città.

Negli ultimi due anni la raccolta differenziata in città è aumentata di sei punti percentuali arrivando nel 2018 a quota 51,8%, con una punta a dicembre del 52,9%. Ad aprile 2019 nel centro storico si è raggiunto il 67% di raccolta differenziata. La legge regionale fissa al 70% l’obiettivo di raccolta differenziata per il Comune di Bologna nel 2020. Grazie al corretto conferimento da parte dei cittadini, la qualità dei rifiuti differenziati è ottima: 92% per il rifiuto organico, 95% per vetro e lattine, oltre il 95% per carta e cartone, oltre il 94% per gli imballaggi in plastica.

La Carta Smeraldo in centro storico: quando. A partire dal 28 ottobre 2019 nella zona Porto del quartiere Porto-Saragozza e nella zona San Vitale del quartiere Santo Stefano i cittadini cominceranno a trovare il nuovo cassonetto per la raccolta indifferenziata che si apre con la Carta Smeraldo, la tessera con chip che verrà consegnata a domicilio in due copie a tutti gli intestatari della Tari domestici e non domestici. Insieme alla Carta Smeraldo, sarà consegnato dai circa 50 tutor di Hera anche un codice personale che servirà per attivare la Carta Smeraldo sull’app gratuita Il Rifiutologo: da dicembre 2019 si potrà così aprire il cassonetto anche con lo smartphone utilizzando l’app.