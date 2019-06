Dal 28 maggio al quartiere Savena sono in funzione i nuovi cassonetti per i rifiuti indifferenziati. A fine luglio, in attesa dell'installazione in centro, le calotte saranno 530 e nei piani del Comune entro due anni tutta la città avrà i nuovi cassonetti. Solo allora infatti partirà la tariffa puntuale, obiettivo della nuova raccolta.