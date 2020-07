"Inchiodata" la banda delle carte di credito rubate|VIDEO

Ottenuta la disponibilità delle carte, sottratte da Centri Meccanizzati Postali in tutta Italia, iniziava la fase di acquisizione di dati sul conto degli ignari clienti.

L’attività di indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, era iniziata quasi un anno fa e ha permesso di inchiodare l’associazione (per delinquere) e i reati ai danni di 122 parti offese e per una somma complessiva di diverse centinaia di migliaia di euro. Nel corso dell’indagine sono state inoltre rinvenute e sequestrare 220 carte di credito di provenienza illecita e 7.450 euro in contanti.