Uso indebito di carte di credito, due donne in manette

Una 44enne e una 54 enne rispettivamente cittadina ecuadoriana e italiana sono state arrestate su disposizione del Gip per ricettazione e uso indebito di carte di credito. Le manette sono scattate l'altro giorno e gli arresti eseguiti dal personale del Commissariato “Bolognina – Pontevecchio”, in esecuzione di due ordinanze di Custodia Cautelare in carcere. Ulteriori dettagli sull’indagine condotta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Stampa della locale Questura alle ore 11:00.