FOTONOTIZIA| Patrick Zaki libero: il maxi-appello in Piazza Maggiore

Un maxi-cartello campeggia su Palazzo dei Notai, in Piazza Maggiore, per chiedere ancora una volta la liberazione di Patrick George Zaki, lo studente dell'Alma Mater, arrestato al Cairo agli inizi di febbraio.

"Fate girare il nostro urlo per la libertà", scrive su Facebook l'assessore alla cultura Matteo Lepore.

Le udienze per la scarcerazione sono state rinviate più volte: dal suo arresto, Zaki ha passato in regime di carcere preventivo oltre tre mesi

Il 22 maggio, davanti al rettorato, in via Zamboni, ragazzi e ragazze si erano incatenati per chiedere la liberazione di Patrick e di sospendere gli accordi di "Unibo col regime egiziano".

Il 22 aprile, Amnesty International Italia, Università di Bologna e Comune di Bologna avevano scritto una lettera all’ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini, perchè facesse pressione sul governo egiziano: "A spingere i firmatari a chiedere un intervento dell’ambasciatore in Egitto - scriveva Amnesty - sono stati da un lato lo stillicidio di udienze convocate e rinviate nelle ultime cinque settimane in un paese dove peraltro l’attività giudiziaria è pressoché ferma a causa della pandemia da Covid-19; ma anche e soprattutto la circostanza che Patrick Zaki è asmatico, dunque un soggetto a rischio di contagio più di altri che si trova in un ambiente – una prigione egiziana – dove più che in altri può propagarsi il virus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.