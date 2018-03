Inaugura 'Casa Dalla' a Trastevere: la cerimonia sabato 24 marzo

A giugno era stata apposta la targa, ora si terà una vera e propria inaugurazione di "Casa Dalla", in vicolo del Buco, nel caratteristico quatiere romano di Trastevere.

Il cantautore visse al civico 7, per 6 anni, dal 1980 al 1986, e lì scrisse diverse canzoni come "La sera dei miracoli", per poi trasferirsi nuovamente e definitivamente a Bologna. E su quella casa una targa recita: "In questa casa ha vissuto Lucio Dalla (1943 -2012 ) Protagonista della musica italiana - E' la notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone - Dalla 1980".

Durante l'evento sarà proiettato il film di Mario Sesti, regista e amico di Dalla "Senza Lucio".