Affitto gratis a infermiere dei reparti Covid-19: "Volevo essere utile, ora Bologna mostri di che pasta è fatta"

"Ho comprato qualche mese fa una casa con la mia compagna, ovviamente con un mutuo, ma non si può rimanere indifferenti davanti tutto quello che sta accadendo e con mia moglie ci siamo chiesti cosa potevamo fare. Il minimo era offrire gratis quella casa a medici o infermieri chiamati a Bologna per assistere pazienti affetti da Covid-19. Se le persone si salvano è grazie a chi svolge questa professione. E' il momento che Bologna si unisca e mostri di che pasta è fatta”. Alfonso Vuono è un avvocato di 31 anni, che ha pubblicato un annuncio offrendo una casa con due camere al personale sanitario in prima linea contro l’emergenza Coronavirus, chiamato in forza nelle strutture ospedaliere bolognesi.

E così ha dato una casa, completamente gratis fino a giugno, a due infermiere che nei prossimi giorni saranno operative nei corridoi del Sant’Orsola. “Io e la mia compagna Melania non vogliamo niente, niente affitto, niente di niente, vogliamo solo essere utili in qualche modo e abbiamo fatto quello che potevamo – spiega a BolognaToday Alfonso – Adesso farò un regolare contratto di affitto in comodato d'uso gratuito, e loro si pagheranno solo le classiche bollette. Personalmente mi reputo un privilegiato perché in questo periodo, per la tipologia di lavoro che svolgo, posso stare a casa e lavorare in smart working mentre mia moglie è in maternità. Noi possiamo stare comodamente tra le mura domestiche mentre c’è gente che non può farlo, che si deve alzare ogni mattina perché svolge mestieri che non possono permettersi il lavoro a distanza, e tra questi tutti i medici, infermieri e personale sanitario che combatte per salvare vite umane, e tutelare la nostra salute”.

E ancora: “Ho dato un’occhiata in giro e visto che in questo periodo ci sono stanze in affitto anche a 600 euro al mese, senza contare caparre, fidejussioni e il fatto che per paura magari non le danno a personale sanitario – sottolinea - E così abbiamo deciso, abbiamo messo un annuncio per mettere a disposizione quella casa comprata per nostra figlia e appena arredata , nella quale ora entreranno due persone. Si tratta di una ragazza appena laureata in infermieristica chiamata dal Ministero della Salute e un’infermiera trasferita da Modena, entrambe in quota ai reparti Covid-19. Al mutuo provvederemo noi in qualche modo, l’importante era fare subito qualcosa che andasse oltre una qualche donazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il trentunenne poi lancia un appello: “Credo che tutte le persone proprietarie di case vuote dovrebbero fare lo stesso, se non ci diamo una mano adesso quando dovremmo farlo? Lo Stato sta cercando di sopperire a tante cose ma anche noi cittadini, privati, possiamo fare qualcosa. Queste persone hanno bisogno di alloggi, di case dove stare dopo turni massacranti senza vedere le loro famiglie perché magari lontane o per sicurezza. Diamoci un aiuto concreto, tutti".