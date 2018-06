'CasAlavoro' con Alan Fabbri: sindaco, bassista mastrobirraio e consigliere regionale

"In una fase di diffidenza dei cittadini nei confronti della politica, casALavoro, il nuovo format televisivo dell'Assemblea legislativa, vuole raccontare il consigliere regionale come non te lo aspetti.

Speranze, passioni, valori, curiosità, aneddoti di chi lavora come legislatore in consiglio regionale saranno al centro delle interviste in auto, realizzate con gli eletti nel percorso dall’abitazione fino all’ufficio in viale Aldo Moro".

In questa puntata, Alan Fabbri, consigliere regionale della Lega, racconta il suo legame con il territorio, tra i ricordi del sisma e l'azienda agricola di famiglia, e di quella volta che "dissi di no a Berlusconi".