Casa Lucio Dalla: più aperture al pubblico nel 2020

Nel 2020 la casa di Lucio Dalla a Bologna aprirà alle visite al pubblico anche di sabato, una volta al mese. Lo ha annunciato la Fondazione Dalla, che ha organizzato il calendario delle visite, in collaborazione con Bologna Welcome, online da oggi.

I tour a casa Dalla continueranno a svolgersi tutti i venerdì, con gruppi da 35 persone accompagnate da una guida professionista, ma verrà introdotta anche l'apertura al sabato una volta al mese, per dare ai visitatori più possibilità di trovare posti disponibili. L'iniziativa 'Venerdì', ci vediamo da Lucio!' ha registrato infatti il sold out per tutto il 2019, con una richiesta che ha superato l'offerta effettiva delle aperture. Come quest'anno, poi, anche nel 2020 saranno organizzate altre aperture straordinarie in occasione di Art Week e del compleanno di Lucio Dalla, a marzo.

Nell'ultimo anno, afferma Bologna Welcome, Casa Dalla ha rappresentato "un grande elemento di novità per la città e un fortissimo attrattore per il turismo nazionale, che anche grazie a questa apertura ha avuto un significativo sviluppo, ricalcando la sempre crescente attenzione che la destinazione Bologna riscuote tra gli italiani". Bologna Welcome ha lavorato per promuovere Casa Dalla anche all'estero. Sul sito di 'Lonely Planet', ad esempio, la casa dell'artista e' tra i punti di interesse 'Top Choice' di Bologna, mentre la rivista Forbes ha inserito la Fondazione Dalla in un itinerario alla scoperta della città, insieme ad altri luoghi iconici legati al cantautore. (dire)