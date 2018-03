Casa della Salute Navile: presto il punto CUP, il 24 festa inaugurale

Dal 15 marzo verrà attivato il CUP alla Casa della salute Navile, sabato 24, grande festa inaugurale, dalle 11 e proseguirà per tutto il giorno, sino al tardo pomeriggio. Tante le iniziative di promozione della salute e ludico-ricreative, coordinate da operatori sanitari e sociali, Associazioni e gruppi attivi sul territorio, previste all’interno e all’esterno della Casa. Per tutta la giornata si succederanno, infatti, spettacoli e cori musicali, performance teatrali, proiezione di video, ed interventi mirati di promozione della salute, come la scuola della schiena, test per la prevenzione delle patologie del cavo orale e del volto, la carta del rischio cardio-vascolare, gli esercizi per la memoria, dimostrazioni di primo soccorso, informazioni sull’accesso ai servizi della Casa della salute e del Servizio Sanitario Regionale.

La Casa della salute Navile offre già una vasta gamma di servizi: Assistenza Infermieristica Domiciliare, Punto di coordinamento assistenza primaria, Pediatria di libera scelta, Pediatria Territoriale, Servizio ausili per incontinenza, Distribuzione diretta Farmaci, Consultorio Familiare, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Fisioterapia.

La prossima settimana, dal 12 al 16 marzo, saranno attivi anche il CUP l’Ambulatorio infermieristico, il Punto di accoglienza specialistica ambulatoriale, la Cardiologia, la Dermatologia, l’Endocrinologia, l’Oculistica, l’Ortopedia, l’Otorinolaringoiatria, l’Oncologia, l’Urologia, la Dietetica di base.

A seguire nei giorni successivi, ma in tempo per la festa del 24 marzo, il Centro di Salute Mentale, la Gastroenterologia, la Reumatologia, la Pneumologia, i Medici di Medicina Generale.

Punto CUP. Sarà attivo dal 15 marzo il nuovo punto CUP della Casa della Salute Navile, che subentra a quello del poliambulatorio Tiarini, la cui ultima apertura è prevista per la mattina di sabato 10 marzo.

La nuova sede CUP dispone di otto postazioni di sportello, alcune delle quali, inizialmente, saranno funzionali al punto prelievi.

I pagamenti allo sportello potranno essere effettuati con bancomat o carta di credito, mentre si potrà pagare in contanti presso il riscuotitore automatico.

Poliambulatorio Montebello e farmacie Sacro Cuore e Navile, sono i punti CUP più vicini alla Casa della salute Navile ai quali potranno rivolgersi i cittadini tra il 12 e il 14 marzo, in attesa dell’attivazione del nuovo CUP.