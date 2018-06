45enne si dà fuoco, evacuata la Casa della Salute Navile

Non è in pericolo di vita e nessun'altro è rimasto ferito dopo il tentativo di autolesione all’interno della Casa della Salute Navile, in via Svampa.

Alle 11.05 circa di questa mattina, un uomo di 45 anni ha tentato di darsi fuoco: è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente, la struttura è stata evacuata e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

Con lui sono stati accompagnati in Pronto Soccorso, per controlli, anche 6 professionisti della Casa, tra medici e infermieri, tutti in buone condizioni.

Le attività previste al primo piano della Casa della Salute, dove è avvenuto il fatto, sono state temporaneamente sospese e riprenderanno regolarmente già domani, 28 giugno. Solo per il pomeriggio di oggi l’attività del Centro di Salute Mentale sarà garantita dal Centro di Salute Mentale di via dello Scalo.