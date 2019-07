Loiano: intitolata a Patrizia Carpani la Casa della Salute

La Casa della Salute di Loiano è stata intitolata all'ex sindaco Patrizia Carpani, scomparsa in seguito a una malattia lo scorso marzo. Attiva da sempre nel volontariato e per il paese che tanto amava, prima di diventare primo cittadino era stata anche assessore ai Servizi sociali per un mandato.

Commosse le parole dell'attuale sindaco, Fabrizio Morganti, durante la cerimonia: " Patrizia è sempre stata attiva e tenace nel cercare di migliorare i servizi sociali e sanitari dei propri cittadini - ha spiegato - La sua prematura morte nel marzo scorso ha lasciato nello sconcerto tutta la comunità loianese e non solo considerando che Patrizia faceva parte anche della giunta dell’Unione dei Comuni. Con la sua attività di amministratrice ha contribuito in modo determinante alla nascita e sviluppo della Casa della Salute di Loiano, l’intitolazione alla sua persona è un giusto riconoscimento al suo operato”.

Attraverso una nota, l'Ausl di Bologna sottolinea che nella targa, scoperta durante l'inaugurazione, si legge: “Patrizia Carpani è stata un Sindaco che si è costantemente impegnata per offrire ai cittadini di Loiano e della montagna, equità di accesso ai servizi sanitari e sociali.

Una donna, che credendo profondamente nei valori che rappresenta l'esistenza di una comunità umana e professionale, ha contribuito alla sua creazione e con essa allo sviluppo della Casa della Salute di Loiano”. Presenti alla cerimonia numerosi cittadini, gran parte deli esponenti politici del territorio ed Elisabetta Vecchi, Direttore del Distretto San Lazzaro, e le autorità locali.