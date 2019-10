Sospetto viavai dall'appartamento: è casa dello spaccio

Ha subito ammesso di possedere quanto sospettato il 42enne che ieri sera è stato arrestato in casa dai carabinieri di Bologna. Nell'alloggio dell'uomo, infatti, i militari hanno trovato quasi un chilogrammo di hashish -diviso in nove panetti- e circa 10mila euro in contanti, nascosti in vari punti della cucina.

L'attività del soggetto andava avanti da tempo, e diverse erano state le segnalazioni del sospetto viavai a tutte le ore nell'abitazione, in via del Barroccio, zona Massarenti periferia.

Il 42enne, disoccupato e con precedenti specifici in materia di droga, è stato trovato in possesso anche di bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Per l'uomo sono scattate le manette.