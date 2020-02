Casalecchio, disabile cade dal carro di Carnevale: super controlli dei Carabinieri

Paura per un ragazzo disabile, caduto da un carro di Carnevale dei bambini a Casalecchio. Nel corso della sfilata, avvenuta nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, il giovane di 28 anni è caduto dal carro a tema "Saloon".

I carabinieri si sono attivati dando il via a una serie di controlli approfonditi.

Al momento non sarebbe emerse irregolarità. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le ferite riportate non sono gravi, con 10 giorni di prognosi.

Lo scorso anno un episodio simile ebbe un epilogo tragico: durante la parata di carnevale a Bologna in via Indipendenza, perse la vita il piccolo Gianlorenzo, sempre precipitando da un carro,m.