Rifiuti e giocattoli bruciati nell'asilo che 'celebrò' il Gay Pride

"Potrebbe essere una coincidenza, ma il sospetto che non lo sia viene". A dirlo è l'assessore ai Saperi di Casalecchio Fabio Abagnato, in merito a un danneggiamento avvenuto nei giorni scorsi ai danni delle attrezzature del Nido La Meridiana, nell'omonimo quartiere di Casalecchio.

A darne notizia è il Corriere di Bologna. Un cumulo di rifiuti è stato ritrovato bruciacchiato, assieme ad alcuni giochie che i bimbi utilizzano nelle aree esterne del nido. Il fatto è emerso durante l'incontro che mercoledì sera si è tenuto tra gli educatori della Dolce, assieme a genitori e a sindaco e assessore comunali. Ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto -il fatto non è stato segnalato alle forze dell'ordine- e l resti di quanto andato bruciato sono stati rimossi. "Bisogna approfondire la vicenda"-spiega Abagnato, argomentando come il gesto sia riconducibile a un atto vandalico compiuto da ragazzini. In ogni caso, sferza l'assessore "Comunque sia andata, la mamma dei cretini è sempre incinta".