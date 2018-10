Traffico e disagi alla circolazione per lavori in corso a Casalecchio sull'asse attrezzato in direzione Bologna (prima del ponte sul Reno).

Lo rende noto il Comune di Casalecchio: si circola su una sola corsia a causa di una voragine che si è aperta sulla corsia di sorpasso. I lavori di ripristino sono previsti domani, mercoledì 31 ottobre.