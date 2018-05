Due caprioli 'a spasso' a Casalecchio: soccorsi e liberati sulle colline

"Strane presenze" all’interno di un parcheggio di via Fattori a Casalecchio di Reno. Due caprioli passeggiavano tranquillamente,q uindi sono intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia provinciale della Città metropolitana, in seguito alla segnalazione arrivata dai Carabinieri Forestali.

I due giovani esemplari, un maschio e una femmina, sono stati catturati illesi con le reti, non è stato necessario l’uso di narcotici, così è stato possibile liberarli immediatamente sulle colline di Zola Predosa.

"La Polizia provinciale – precisa il consigliere delegato Raffaele Persiano - affianca alle proprie attività di controllo della fauna selvatica, necessarie per limitare danni alle proprietà o pericoli per la sicurezza dei cittadini, un’importante attività di tutela e salvataggio degli animali selvatici (circa venti interventi all'anno) e di quelli di affezione. La Città metropolitana, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’attività di salvaguardia della fauna selvatica, sta mettendo a punto una serie di azioni che prevedono l’istituzione di un’unità ad hoc che opererà in collaborazione con Carabinieri e ASL, iniziative formative sul campo e incontri didattici aperti alla cittadinanza".

