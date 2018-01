Casalecchio: lo fermano per controllo, droga kit per spaccio in casa

E' partito tutto da un controllo casuale alla circolazione, ma alla fine sono scattate le manette per un 20enne, residente a Casalecchio di Reno. Il ragazzo è stato fatto accostare dai Carabinieri di Casalecchio di Reno, impegnati in via Alessandro Manzoni. Alla vista dei militari il giovane, cittadino polacco a bordo di una Golf, ha dapprima iniziato ad agitarsi per poi consegnare un oggetto utilizzato per macinare marijuana.

E' così scattata una perquisizione domiciliare, con esito positivo: in casa del 20enne sono stati rinvenuti una ventina di grammi di sostanza, unitamente a una bilancia di precisione e alcune confezione di anabolizzanti utili a 'tagliare' la marijuana

Oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il ventenne è stato deferito anche ai sensi della legge che disciplina la tutela sanitaria, le attività sportive e la lotta contro il doping. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato liberato, a seguito della richiesta dei termini a difesa.