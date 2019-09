Casalecchio: dopo l'incidente, lascia l'auto in strada e blocca il traffico per 3 ore

Si era schiantato contro le auto parcheggiate ed era sceso dall'auto incidentata, abbandonandola in mezzo alla carreggiata bloccando così il traffico per tre ore, ma il giorno dopo è stato rintracciato ed è finito nei guai.

La sera del 17 settembre scorso la centrale operativa del 112 aveva ricevuto le chiamate di automobilisti imbestialiti e di conducenti di autobus che riferivano di una Nissan Qashquai che bloccava il traffico in via Manzoni a Casalecchio. Con l'ausilio della Polizia Locale, era stato chiamato il carro attrezzi e il traffico era tornato alla normalità.

Sfortuna, per l'automobilista, ha voluto che il giorno dopo i Carabinieri in controllo stradale di routine a Riale di Zola Predosa fermassero un furgone guidato da un bolognese di 51 anni, con la patente scaduta, residente a Casalecchio, che non appariva proprio lucido: infatti l'etilometro ha rilevato che l'alcol nel sangue era tre volte al di sopra del limite. La banca dati ha fornito ai militari un'ulteriore informazione: l'intestatario della Nissan lasciata in strada il giorno prima era proprio il 51enne fermato.

Infine ha "collezionato" una serie di denunce: per fuga e danneggiamento, guida in stato di ebbrezza e con patente scaduta e interruzione di pubblico servizio.

Stesso copione per un 37enne di Monzuno: ieri sera si è schiantato contro le auto parcheggiate a Vado. Anche in questo caso l'incidente è stato causato dall'abuso di alcol: l'etilometro ha rilevato una quantità 5 volte superiore al limite. Anche per lui una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Sempre durante un controllo stradale a Funo di Argelato, i Carabinieri questa notte hanno "accompagnato" alla Dozza un cittadino romeno di 43 anni destinatario di un ordine di carcerazione per guida in stato di ebbrezza emesso dal tribunale di Ferrara a gennaio del 2019. Il giudice ha rigettato la richiesta dei domiciliari o dell'affidamento ai servizi sociali presentata da legale dell'uomo, il quale, non potendo pagare una sanzione di 2mila euro, rimarrà in carcere per 8 mesi.