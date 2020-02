Carnevale dei Bambini a Casalecchio: modifiche alla circolazione

Domenica 16 febbraio 2020, nel centro di Casalecchio di Reno, in occasione delle sfilate per il tradizionale Carnevale dei Bambini, con inzio alle ore 10, sono state adottate alcune modifiche a circolazione e sosta:

- Dalle ore 18.00 di venerdì 14 al 17 febbraio 2020 in via Modigliani nell’area di parcheggio pubblico "Fattori" è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli con esclusione di 50 Camper e veicoli autorizzati partecipanti alle manifestazioni del Carnevale 2020.

- Domenica 16 febbraio 2020 sarà disposto il divieto di circolazione dalle 13.00 alle 19.00 in via Marconi tra via Ronzani e via Porrettana/Mazzini, via Porrettana tra via Piave e via Turati, via Carducci, via XX Settembre, via Pascoli e Piazza del Popolo, ad eccezione dei veicoli al seguito della sfilata e dei mezzi di soccorso. Nella stessa fascia oraria, in via Righi e via Volta sarà istituito un doppio senso di circolazione per i soli veicoli accedenti alle proprietà private, con accesso da via Martiri della Libertà, mentre da via Ronzani vi sarà l'obbligo di svolta a sinistra, con facoltà di percorrere il tratto di corsia preferenziale.

Altre limitazioni alla circolazione e divieti di sosta saranno in vigore nella zona, inclusa via della Chiusa, dalle 11.00 alle 19.00. Sono previste di conseguenza anche deviazioni delle linee bus Tper.

I parcheggi consigliati per accedere all'area sono via Toti, Stazione Ronzani, area Coop via Marconi, "Parcheggione" Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari, Stazione Garibaldi, Parcheggio Rodari, Piazzale Levi-Montalcini (Casa della Salute).

Segnaliamo che dalle 13.00, con la chiusura di via Porrettana, il parcheggione di Casa della Conoscenza sarà raggiungibile solo da via Garibaldi-Bixio o da via Piave.