Casalecchio, inaugurato nuovo tratto di pista ciclabile

Sono stati inaugurati oggi sabato 9 maggio i 430 metri del collegamento di pista ciclabile a Ceretolo, ultimo tratto che mancava per collegare Riale alla Meridiana. Con questo collegamento sarà possibile ragigungere in bici, in tutta sicurezza e lontano dal traffico convenzionale, il palasport.

Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso, dell’assessore a Lavori Pubblici - Mobilità Paolo Nanni e di Marco Monesi, consigliere delegato alla Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bologna, .

“Crediamo da sempre nell’importanza della mobilità sostenibile -commenta Bosso- in particolare quella ciclabile, che a maggior ragione in questo momento può rappresentare un’importante alternativa al mezzo privato o al trasporto pubblico, per i brevi spostamenti". Il tratto presentato oggi "mette in collegamento veloce, diretto e sicuro l’area produttiva di via del Lavoro e la Meridiana con l’area dello Shopville e dell’Unipol Arena, rendendo anche possibile l’intermodalità treno-bici dalle due stazioni SFM Palasport e Ceretolo".

Il tratto inaugurato fa parte della Linea 3 “Bologna-Valsamoggia” della Bicipolitana la rete ciclabile metropolitana bolognese, presentata a fine aprile, che con i suoi quasi 500 km (di cui 145 già esistenti) collegherà il territorio metropolitano a Bologna e i 55 comuni fra loro (la Linea 3 è una delle 10 direttrici principali).

Il nuovo collegamento inaugurato rende di fatto percorribile l’importante tratto tra Stazione Casalecchio Ceretolo e Unipol Arena: in larga parte su percorso dedicato, corre in fregio alla ferrovia Bologna-Vignola – passando per le vie Podgora, del Carso, Sabotino – e arriva così a collegarsi con il parco della Fabbreria e da lì con la zona Arcobaleno, molto vicina all’area dei grandi centri commerciali e Futurshow station, e con Zola Predosa.

L'importo lavori è di 275.000 euro (Iva inclusa). L'intervento è stato eseguito dall'Impresa Xibilia S.n.c., per conto del Comune di Casalecchio di Reno, la direzione lavori è stata affidata alla società Adopera Srl. Il progetto è stato finanziato attraverso il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 06.12.2016, successivamente modificato dal DPCM 16.02.2017.