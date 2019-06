Estate a Casalecchio: sosta vietata nella Zona Parco della Chiusa

Come nelle giornate di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione e in tutti i giorni festivi, fino al 30 settembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, la sosta nella zona del Parco della Chiusa a Casalecchio è riservata ai soli residenti muniti di tagliando.

Le strade interessate

Via Canale

Via Andrea Costa

Via Don Gnocchi

Via Scaletta

Via Ercolani

Via Chierici

Via Cerioli

Via del Municipio

Via Risorgimento

Piazza Kennedy

Via Baracca

Via Fermi

Vicolo dei Santi

Via Galvani

Via Giordani

Via Turati

Via IV Novembre

Via Cesare Battisti

Via del Reno

Inoltre, nelle vie Panoramica e dei Bregoli le limitazioni alla sosta sono in vigore, oltre che nei festivi indicati, anche il sabato pomeriggio e nei prefestivi tra il 1° maggio e il 30 settembre.

Via Porrettana, tra i civici 137 e 336, rimane invece aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità ordinarie.

I tagliandi per la sosta per i residenti

I tagliandi vengono rilasciati presso lo Sportello SEMPLICE del Comune, Numero verde 800/011837.

Il richiedente deve essere una persona fisica:

1.a) con la residenza (anche temporanea) o che abbia presentato domanda di residenza nel Comune di Casalecchio di Reno all'interno dell'area che dà diritto al rilascio del contrassegno;

oppure

1.b) che sia intestataria di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso gratuito nel Comune di Casalecchio di Reno all'interno dell'area che dà diritto al rilascio del contrassegno, in cui deve avere la dimora di fatto.

2.a) che sia proprietaria del veicolo (autovettura, autocarro, ciclomotore a tre o quattro ruote, motoveicoli a tre ruote, ecc.) per il quale si chiede il rilascio del contrassegno;

oppure

2.b) che sia titolare di contratto registrato di leasing o comodato d'uso gratuito o nolo a lungo termine relativo al veicolo per il quale si chiede il rilascio del contrassegno;

oppure

2.c) che sia assegnatario di veicolo aziendale ad uso esclusivo per il quale si chiede il rilascio del contrassegno;

oppure

2.d) che disponga di veicolo appartenente:

- ad altra persona iscritta nel suo stesso stato di famiglia;

- al coniuge o a parente fino al 2° grado compreso (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti intesi come figli dei figli), anche se non residente nel Comune di Casalecchio di Reno all'interno dell'area che dà diritto al rilascio del contrassegno.

Parcheggi consentiti e gratuiti per i non residenti

Tutti i parcheggi nelle zone limitrofe al Parco della Chiusa sono gratuiti nei giorni festivi:

- Parcheggi nei pressi del Municipio, in via dei Mille e via dello Sport, collegati alla zona del Parco della Chiusa attraverso il Ponte di Pace (ciclopedonale)

- "Parcheggione" vicino alla Casa della Conoscenza e parcheggio di Piazza Stracciari, collegati alla zona del Parco attraverso il Ponte sul Reno

- Parcheggi dell'area sportiva di via Allende, vicini all'ingresso al Parco in zona SAPABA e sempre gratuiti