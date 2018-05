Casalecchio, nello zaino oltre 4 kg di droga: volto noto va in carcere

E' stato arrestato per trasporto di stupefacenti ai fini di spaccio un 33enne di nazionalità marocchina, volto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti.

Gli agenti in servizio a Casalecchio lo hanno riconosciuto in via Caravaggio e, nonostante i suoi tentativi di cavarsela, lo hanno bloccato: nello zaino che portava in spalla sono stati rinvenuti 4,173 kg di hashish, divisi in 12 involucri contenti i panetti. La Polizia ha inoltre sequestrato 365 euro, ritenuti provento di reato.

Il controllo è stato esteso all'abitazione del 33enne in via Bellaria a Bologna: sono stati rinvenuti un paio di coltelli con segni di bruciatura, utilizzati presumibilmente per tagliare l'hashish e, in tasca a un giubbotto, poca marijuana. Il pubblico ministero ha disposto la custodia in carcere.