Casalecchio, la corrente del Reno lo trascina: ragazzo salvato dai Vigili del Fuoco

Ancora un ragazzo in difficoltà in acqua. Oggi pomeriggio una chiamata alla sala operativa 115 segnalava di un ragazzo che stava facendo il bagno nel Reno, presso la chiusa di Casalecchio, ed è stato trasportato dalla corrente nel mezzo del fiume.

Fortunatamente era riuscito ad aggrapparsi a un tronco affiorante: i sommozzatori sono riusciti a trasportarlo in sicurezza fino alla sponda. Il ragazzo era in buone condizioni di salute.

Il 2 luglio un 11enne era stato ripescato ieri senza vita nei pressi di Vergato mentre con altri faceva il bagno nel fiume

In tutto il territorio della provincia esiste da anni un divieto formale di balneazione per tutte le acque dolci, ma è sostanzialmente disapplicato dalle amministrazioni locali, anche in virtù del fatto che un monitoraggio costante costerebbbe troppo alle già esili finanze dei comuni. Non mancano però le eccezioni.