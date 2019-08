Lo abbraccia, poi il furto del rolex: individuata la borseggiatrice

Era stato vittima di un borseggio a Ceretolo, nel comune di Casalecchio, alla fine di maggio. Ora però la borseggiatrice ha un nome e un volto, grazie al riconoscimento fatto dalla stessa vittima. E' stato infatti un 57enne del posto a indicare a Carabinieri di Casalecchio la corrispondenza di una 23enne, cittadina romane senza fissa dimora, con ladonna che due mesi or sono gli avrebbe sfilato il rolex da 5mila euro dal polso, durante un furto con la tecnica dell'abbraccio.

Secondo quanto ricostruito il 57enne stava passeggiando in una delle strade della frazione di ceretolo, quando la donna fingendosi una sua conoscente di vecchia data, lo ha fermato e abbracciato intensamente. L'uomo però fece notare che non era lui la persona conosciuta, quindi lei si scuso e se ne andò. Solo dopo qualche minuto il signore si è accorto che non aveva più l'orologio al polso. Di qui la denuncia ai militari che oera a loro volta, hanno deferito la giovane per furto con destrezza.