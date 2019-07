Cerca di sedurre un pensionato poi con un abbraccio gli ruba il Rolex

Un uomo di 75 anni ha denunciato ai Carabinieri di Casalecchio il furto del suo Rolex avvenuto per mano di una donna che ha cercato di corromperlo con una proposta sessuale per poi flilarglielo dal polso e scappare su un auto dei complici. E' successo la mattina di sabato 29 luglio e la denuncia è stata sporta il 1°luglio.

I fatti sono avvenuti sotto il portico fra via Porrettana e via Marconi, nel centro cittadino: una donna di carnagione scura si è avvicinata al pensionato italiano chiedendo una indicazione per poi prendere più confidenza e chiedendogli di allontanarsi insieme facendo capire che ci sarebbe stato di più. Ma l'uomo non avrebbe ceduto alle avances.

Lei però lo ha cinto e con un abbraccio gli ha slacciato e sflilato il prezioso orologio per poi fuggire veloce verso un'auto che l'ha caricata e si è allontanata in tutta fretta. Sono i Carabinieri a indagare sul furto.