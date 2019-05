Casalecchio, incendio nella notte: a fuoco due auto

Residenti svegliati di soprassalto questa notte a Casalecchio, dove poco prima dell'incrocio tra via Sandri e la centrale via Marconi, intorno all'1:30 di notte, una piccola esplosione ha preceduto l'incendio completo di un mezzo, e il danneggiamento accidentale di altre due auto utilitarie parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme e una pattuglia dei carabinieri, che ha avviato accertamenti per risalire all'origine del rogo.