Casalecchio, lavori sull'asse attrezzato: disagi alla circolazione

Lavori in corso sull'asse attrezzato sud ovest, in corrispondenza viadotto A14. Si tratta di interventi strutturali di ripristino del viadotto in corrispondenza della bretella di svincolo con l'Autostrada A14.

Gli interventi comporteranno la chiusura della corsia d'emergenza in entrambe le direzioni di marcia nei seguenti periodi, come da ordinanza del 3 luglio 2018:

1) direzione Zola Predosa

Dalle ore 00:00 del 09/07/2018 alle ore 24:00 del 09/08/2018 - chiusura della corsia di emergenza in direzione Zola Predosa del raccordo tra Asse attrezzato Sud Ovest e S.P. 569 "Di Vignola"

2) direzione Bologna

Dalle ore 00:00 del 10/08/2018 alle ore 24:00 del 08/09/2018 - chiusura della corsia di emergenza in direzione Bologna del raccordo tra Asse attrezzato Sud Ovest e S.P. 569 "Di Vignola"

Alri lavori partiranno a breve sull'asse attrezzato nel territorio del Comune di Bologna, in corrispondenza del ponte sul fiume Reno.

Verrà installato il guard-rail, rifatti gli asfalti, le barriere laterali e l'illuminazione stradale.

L'accantieramento prenderà il via il 18 luglio 2018, a seguire comincerà l'attività vera e propria di cantiere, con data prevista di fine lavori alla fine del mese di ottobre 2018.

Le aree dove verranno sistemati i materiali di cantiere si trovano sul territorio di Casalecchio di Reno: nella piazzetta in fondo a via Garibaldi e in fondo a via Masetti.

Sono previsti rallentamenti alla viabilità dell'asse attrezzato che, nel tratto interessato dai lavori, potrebbe subire modifiche o restringimenti di carreggiata a seconda delle fasi di cantiere. Il cantiere prevede anche alcune lavorazioni notturne per ridurre il disagio alla circolazione.

